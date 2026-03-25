Власти Ростовской области в очередной раз заговорили о необходимости сохранения Парамоновских складов в Ростове-на-Дону. Одновременно с этим сообщается, что собственник складов хочет построить рядом несколько жилых многоэтажек, чтобы «финансово оправдать» проект реконструкции памятника архитектуры. Краевед и координатор объединения «МойФасад» Геннадий Крольман считает, что запас прочности Парамоновских складов «громадный», и существует множество вариантов использования реконструированного объекта, однако выражает сомнение, что кто-либо намерен этим заниматься.



«Парамоновские склады — сердце старого Ростова, пораженное хроническими болезнями. Эти руины на набережной вобрали в себя все слои истории города. Самый базовый — конец XIX века, когда город рос как на дрожжах. Один из складов — еще времен крепости. Под зданиями — часть городища меотов времен Иисуса Христа. И все это связано воедино родниками, бьющими теперь через дореволюционные стены и ставшими самой известной частью комплекса. Они делают его действительно уникальным — я не припомню ничего похожего как минимум в России.

Запас прочности Парамоновских складов громадный. Стены до сих пор стоят без особых проблем. Но вот с собственниками и администрацией им дико не везет. Прошлые сити-менеджеры стремились лишить их статусов объектов культурного наследия федерального значения — самого, кстати, высшего. К счастью, не добились этого.

Прошла новость про желание построить рядом новые здания. Есть только один нюанс — там строить негде. Вся территория вокруг складов — охранная зона. В ней запрещено строительство в принципе, за исключением редчайших компромиссов с восстановлением исторической среды.

Вариантов возвращения складов к жизни громадное количество. В том же Нью-Йорке недавно возвращали к жизни старый склад, сохранив ему внешние стены и устроив внутри небольшой сквер. Такие же проекты можно найти в Европе. В России тоже похожие встречаются: гидроэлектростанция под Суздалем, московская Арма, Арт-квадрат в Уфе, первая электростанция в Тюмени, фильтровальная станция в Нижнем Новгороде. Стены сохраняют, внутри размещают новую функцию.

После Великой Отечественной войны лежащий в руинах Ростов восстановили. Несколько тысяч зданий по всему городу вернули к жизни. У нынешних потомков с несравнимо меньшими проблемами это почему-то не получается. И это обидно. Парамоны уже давным-давно являются визитной карточкой Ростова».