Новосибирский облсуд заново рассмотрит дело экс-министра ЖКХ региона

Восьмой кассационный суд общей юрисдикции направил на новое апелляционное рассмотрение в Новосибирский облсуд уголовное дело бывшего министра ЖКХ региона Дениса Архипова, признанного виновным в должностных преступлениях. Как рассказал «Ъ-Сибирь» адвокат бюро «Гребнева и партнеры» Иван Рассолов, защита добивается оправдания экс-чиновника. Прокуратура также не согласна с приговором и настаивает на ужесточении наказания.

Денис Архипов

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Денис Архипов

Приговор экс-министру ЖКХ Центральный райсуд Новосибирска вынес в июне 2025 года. За превышение должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ) ему дали один год лишения свободы, однако освободили от наказания в связи с истечением сроков давности. По статье УК о злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК РФ) присудили 1,5 года колонии — срок, который он уже отсидел в СИЗО и под домашним арестом, пока шло следствие и судебный процесс. В сентябре того же года Новосибирский облсуд оставил назначенное экс-министру наказание без изменения.

Под следствием министр оказался в марте 2024 года. По данным прокуратуры, в июле 2018 года новосибирское министерство ЖКХ и ООО «Экология-Новосибирск» заключили соглашение об организации деятельности по обращению с ТКО в регионе сроком на десять лет. Его исполнение на 2022 год обеспечивалось банковской гарантией на сумму более 220 млн руб. «Министр ЖКХиЭ Архипов, зная, что ООО “Экология-Новосибирск” не исполнило свои обязательства по соглашению и имеются основания для истребования в бюджет средств по банковской гарантии, действуя в интересах коммерческой организации, принял незаконное решение об отзыве ранее заявленного требования об уплате банком данных средств. В результате в бюджет Новосибирской области не поступили денежные средства в размере свыше 220 млн руб.»,— указывается в материалах прокуратуры.

Позднее в деле появился новый эпизод. Из материалов дела следует, что в июле 2018 года, не имея на то полномочий, чиновник подписал с АО «Экооператор» договор о предоставлении бюджетных средств. Зная, что фирма проиграла в конкурсе на присвоение статуса регоператора и не может вести деятельность, для которой была создана, министр тем не менее выделил ей 10 млн руб.

