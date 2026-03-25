Чистая прибыль «Займера» в 2025 году выросла почти на 11%

Чистая прибыль по МСФО микрофинансовой компании «Займер» выросла в 2025 году на 10,6% и составила 4,3 млрд рублей. Об этом свидетельствует опубликованный компанией отчет о финансовых результатах года.

Как отмечается в отчете, процентные доходы компании увеличились по сравнению с прошлым годом на 10% и достигли 20,5 млрд рублей. Комиссионные доходы составили 2,4 млн руб., подскочив на 351,9%. Оценочные резервы компании увеличились на 56,9% — до 8,7 млн рублей. В компании также снизились административные расходы на 5,8% и составили 7,2 млрд рублей.

«Мы повысили эффективность бизнеса, в том числе за счет оптимизации расходов на привлечение и изменения структуры доходов», — заявил гендиректор «Займера» Роман Макаров. Он также спрогнозировал, что 2026 год станет для отрасли периодом адаптации.

В феврале 2025 года «Займер» договорился о покупке 50% цифрового сервиса «Таксиагрегатор» и такой же доли платформы приема онлайн-платежей IntellectMoney у АО «Киви». Летом того же года компания завершила сделку по приобретению банка «Евроальянса» за 490 млн руб.