Совет директоров «Займера» утвердил докапитализацию «Евроальянса»

Совет директоров микрофинансовой компании «Займер» одобрил сделку по внесению 300 млн руб. в имущество дочернего банка «Евроальянс». Об этом сообщается на сайте раскрытия информации.

Деньги внесут в имущество банка в виде безвозвратного вклада. При этом переданная сумма не изменит размер уставного капитала «Евроальянса» и не повлияет на стоимость его ценных бумаг. Срок завершения докапитализации установлен до 30 апреля 2026 года.

Летом 2025 года «Займер» завершил сделку по приобретению «Евроальянса» за 490 млн руб. На момент покупки кредитная организация имела базовую лицензию Банка России и обслуживала как корпоративных, так и частных клиентов.