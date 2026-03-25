Более 90 км линий уличного освещения обустроят в Анапе

В 2026 году на территории Анапы планируется построить и провести модернизацию более 90 км линий уличного освещения. По данным мэрии курорта, в городе установят порядка 3,8 тыс. современных светодиодных светильников.

Работы по обустройству наружного освещения проводятся в Виноградном и хуторе Чембурка. Глава Анапы заявила, что запланированные мероприятия будут проводиться во всех населенных пунктах десяти сельских округов Анапского района.

Участки, на которых положено обустройство уличного освещения, были сформированы на основе обращений жителей и анализа текущей ситуации.

