Pharaoh оспорил штраф в 80 тыс. руб. за пропаганду наркотиков в треках

Рэпер Pharaoh (Глеб Голубин) представил в суд письменные возражения на решение об административном штрафе в 80 тыс. руб. за пропаганду наркотиков в треках.

«ИП Голубин (Глеб. — “Ъ”)… представил письменные возражения, согласно которым вину в совершении правонарушения он не признает», — цитирует РЕН ТВ документ.

13 марта Никулинский суд Москвы признал рэпера виновным в совершении административного правонарушения по ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП. Согласно решению суда, исполнитель выложил на российские стриминги треки — «Дико, например», «10:13», «1 из легенд» и «Для насилия», — в текстах которых пропагандируются запрещенные в России наркотические средства, отмечается в судебном решении.

Во время рассмотрения протокола в суде представитель рэпера просил прекратить производство. В письменных возражениях рэпер отмечал, что указанные треки недоступны на музыкальных площадках, а их тексты будут изменены.