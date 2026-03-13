Рэпера Pharaoh оштрафовали на 80 тыс. руб. за пропаганду наркотиков в песнях

Никулинский суд Москвы оштрафовал рэпера Глеба Голубина (псевдоним Pharaoh) на 80 тыс. руб. за пропаганду наркотиков в текстах нескольких песен, размещенных на российских музыкальных стримингах. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.

Фото: Ольга Кирякова, Коммерсантъ

По версии следствия, артист разместил на платформах «ВКонтакте» и «Яндекс Музыка» песни («Дико, например», «10:13», «1 из легенд» и «Для насилия»), в текстах которых пропагандируются запрещенные на территории России наркотические вещества. Суд признал Глеба Голубина виновным в совершении административного правонарушения по ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП.

Как сообщает «РИА Новости», рэпер не пришел на заседание из-за гастролей. Pharaoh прислал в инстанцию письменные возражения, в которых просил прекратить производство дела. Также артист просил назначить ему наказание, которое не было бы связано с прекращением его деятельности. По словам господина Голубина, указанные песни недоступны на российских музыкальных площадках, а их тексты будут изменены.