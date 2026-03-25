Китайские туроператоры оценят туристический потенциал Сочи

В Сочи прибыла делегация китайских туроператоров для оценки туристического потенциала курорта и расширения сотрудничества с российским рынком. В состав группы вошли 11 представителей туристической отрасли Китая. Визит организован при участии федеральных и региональных структур, а также ведущих игроков туристической индустрии, сообщает Курорт Красная Поляна.

Поездка проходит на фоне роста интереса китайских туристов к России после упрощения визовых процедур и активизации деловых контактов между странами. В течение недели участники делегации проведут серию встреч с представителями гостиничного бизнеса, туроператорами, рестораторами и транспортными компаниями. Основной задачей является формирование новых туристических продуктов и адаптация сервисов под запросы китайского рынка.

Программа визита включает знакомство с инфраструктурой горного и прибрежного кластеров, посещение ключевых курортных объектов и участие в профильных мероприятиях. Особое внимание уделяется изучению возможностей комплексного туристического обслуживания, включая логистику, размещение и досуг.

По оценкам экспертов, в 2025 году на долю Сочи пришлось около трети китайских туристов, посетивших Краснодарский край,— порядка 2,5 тыс. человек. При этом их доля в общем объеме въездного потока остается незначительной. В отрасли рассчитывают, что при развитии транспортной доступности и целенаправленной работе с рынком этот показатель может существенно вырасти в ближайшие годы.

Дополнительным фактором роста рассматривается повышение интереса к России со стороны китайских путешественников. По прогнозам, в 2026 году въездной поток из Китая может увеличиться примерно на 30%. В этих условиях российские регионы усиливают конкуренцию за иностранных туристов, формируя новые предложения и расширяя международное присутствие.

В рамках визита также обсуждаются вопросы логистики. В настоящее время отсутствие прямых авиарейсов между Китаем и Сочи остается одним из ключевых ограничений. Большинство маршрутов осуществляется с пересадками через крупные транспортные узлы. Несмотря на это, международный пассажиропоток курорта демонстрирует устойчивую динамику, а развитие инфраструктуры и туристических продуктов рассматривается как основа для дальнейшего роста.

Мария Удовик