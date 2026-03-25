На Дону заболеваемость гриппом зимой сократилась на 23%

В Ростовской области с декабря 2025 года по февраль 2026 года заболеваемость гриппом на 100 тыс. человек снизилась на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 149,2 случая. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Кроме того, заболеваемость ОРВИ сократилась в 1,3 раза: в регионе за аналогичный период было выявлено более 2,9 случаев на 100 тыс. населения.

Как уточнили в ведомстве, в эпидемический сезон в Ростовской области был наиболее распространен вирус гриппа A (H3N2). От гриппа привились 56,9% населения региона.

Наталья Шинкарева