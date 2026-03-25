Власти Ставрополья не планируют еще сильнее ужесточать продажу алкоголя

Власти Ставропольского края не планируют вводить дополнительные ограничения на розничную продажу алкогольной продукции, пишет РБК Кавказ со ссылкой на пресс-службу губернатора региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Действующие меры уже дают положительный эффект, поэтому новые запреты не рассматривают. Регион мониторит опыт других субъектов и готов перенять удачные практики при подтвержденной динамике.

С 1 марта 2026 года девять регионов России — Вологодская, Курганская, Смоленская, Пензенская и Московская области, республики Алтай и Карелия, Пермский и Красноярский края — ввели свежие ограничения на торговлю алкоголем в магазинах, кафе и объектах в многоквартирных домах. Вологодская область ввела репрессивные меры относительно алкогольного рынка с марта 2025 года. В Ставропольском крае сохраняют действующие нормы: продажи разрешены с 10:00 до 22:00, запреты действуют 1 сентября и в день последнего звонка.

Власти подняли уставный капитал для алкомагазинов с 10 тыс. до 500 тыс. руб., а минимальную площадь залов в кафе с алкоголем в жилых домах — с 20 до 50 кв. м. Эти шаги дополняют федеральные правила и усложняют вход на рынок. Статистика подтверждает успех: потребление алкоголя на душу населения сокращается, край входит в топ-8 по минимальным объемам крепкого спиртного — 6,4 л на человека в 2025 году.

В 2025 году отравления алкоголем упали примерно на 18% по сравнению с 2024-м, а преступления в пьяном виде сократились на 20%. Заболеваемость алкоголизмом и связанными с ним психозами снизилась с 27,2 случая на 100 тыс. жителей в 2023 году до 22,9 в 2025-м. Преступления в состоянии опьянения падали ежегодно: 2132 случая в 2022-м, 1655 в 2023-м, 1271 в 2024-м.

Соседний Краснодарский край тоже отказался от новых ограничений. Расширение продаж с 8:00 до 23:00 в конце 2022 года увеличило легальный оборот, акцизы и бюджетные поступления, хотя реализация алкоголя в 2025-м снизилась на 9,2% к 2024-му. В Ставрополье продолжают отслеживать федеральные тренды, но текущие меры считают достаточными для снижения рисков.

Станислав Маслаков