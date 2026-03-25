В Цемдолине и Южном районе Новороссийска отключили свет
Аварийное отключение электричества произошло в Цемдолине, Мысхако, 5-й бригаде и части Южного района Новороссийска. Об этом уведомили в муниципальном центре управления.
По данным МЦУ, в Цемдолине из-за отключения на подстанции «Гайдук» электричество отсутствует по ул. Апельсиновая, Александрийская, Оливковая, Легендарная, Айвовая и другим адресам. В Мысхако и частично в Южном районе подачу энергоснабжения приостановили в связи с отключением на подстанции «Лучистая».
В настоящее время сроки восстановления подачи электричества не уточняются.