В Цемдолине и Южном районе Новороссийска отключили свет

Аварийное отключение электричества произошло в Цемдолине, Мысхако, 5-й бригаде и части Южного района Новороссийска. Об этом уведомили в муниципальном центре управления.

По данным МЦУ, в Цемдолине из-за отключения на подстанции «Гайдук» электричество отсутствует по ул. Апельсиновая, Александрийская, Оливковая, Легендарная, Айвовая и другим адресам. В Мысхако и частично в Южном районе подачу энергоснабжения приостановили в связи с отключением на подстанции «Лучистая».

В настоящее время сроки восстановления подачи электричества не уточняются.

София Моисеенко