В Новороссийске посадят однолетние цветы за 9,5 млн рублей

Администрация Новороссийска выделила 9,5 млн руб. на поставку летней цветочной рассады на 2026 год. Соответствующий тендер размещен в единой информационной системе «Закупки».

Согласно информации об объекте закупки, мэрия планирует закупить более 20 тыс. штук тагетесов (бархатцы), а также петунии, сальвии, колеусы, бегонии, хлорофитумы и другие виды цветов для посадки на городских клумбах в текущем году.

Заказчиком выступает МБУ «Центр озеленения и благоустройства» Новороссийска. Поставку рассады подрядчик должен будет осуществить в течение 30 рабочих дней после заключения контракта.

