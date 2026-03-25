В Ростове-на-Дону задержали скрывавшегося 10 лет преступника

Сотрудники уголовного розыска ГУФСИН РФ по Ростовской области 20 марта задержали мужчину, который 10 лет находился в федеральном розыске по делу о покушении на сбыт наркотиков (ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как уточняется в сообщении, Таганрогский городской суд в 2015 году вынес мужчине приговор в виде 9,5 лет колонии строгого режима. «Вместе с тем, осужденный будучи надлежащим образом уведомленным о дате, месте и времени провозглашения приговора, в судебное заседание не явился, данные о месте нахождения суду не предоставил, в связи с чем был объявлен в розыск»,— говорится в сообщении.

Наталья Шинкарева