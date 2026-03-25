Гладков: из-за ракетного удара без света ночью остались 450 тысяч белгородцев

В результате ракетного удара по объектам энергетики Белгорода ночью без света остались порядка 450 тыс. человек в самом облцентре, Белгородском, Шебекинском и Яковлевском округах. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в утреннем обращении. Он добавил, что «большое количество людей» столкнулось с перебоями в подаче воды и тепла.

«Аварийные бригады сразу вышли на места повреждений. На сегодняшний момент, например, в Белгороде все детские сады и школы работают в штатном режиме. Восстановительные работы будут продолжаться в течение нескольких дней»,— рассказал глава региона и попросил белгородцев отнестись с пониманием к возможным отключениям из-за ремонта энергообъектов.

Господин Гладков также заявил, что ситуация в приграничье Белгородской области продолжает оставаться «крайне напряженной». По его словам, за последние два дня пострадали 14 человек. В связи с этим было принято решение эвакуировать в другие регионы из соцучреждений вдоль границы граждан, которые не могут оказать себе помощь. Губернатор добавил, что одним из первых, кто предложил соответствующую помощь, был глава Вологодской области Георгий Филимонов.

