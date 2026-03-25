Энергетика Белгорода серьезно повреждена после ракетного обстрела

Белгород и Белгородский округ вновь подверглись ракетному обстрелу со стороны ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале 25 марта. Нанесены серьезные повреждения объектам энергетической инфраструктуры. Зафиксированы перебои с подачей электроэнергии, водоснабжения и тепла. По предварительной информации, пострадавших нет.

Точный масштаб повреждений будет оценен в течение дня. Сроки восстановления пока неизвестны.

«Все аварийные службы находятся на местах. Идет уточнение информации о других последствиях»,— написал господин Гладков.

Мэр Белгорода Валентин Демидов уточнил, что ограничения в подаче электроэнергии и отопления фиксируются в ряде районов города.

Белгородский водоканал подтвердил данные об обесточивании ряда объектов водоснабжения в областном центре. По информации предприятия, также обесточены объекты в населенных пунктах Белгородского и Яковлевского округов.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», за предыдущие сутки ВСУ выпустили по Белгородской области 130 БПЛА и 35 боеприпасов. Пострадали 12 человек. Повреждения получили 18 домов и 30 транспортных средств.

Накануне, 24 марта, дроны также два раза ударили по агропромышленному предприятию «Велес-агро» в селе Гламаздино Хомутовского района Курской области. Один человек погиб, 13 получили ранения.

Денис Данилов