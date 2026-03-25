Жительницу Геленджика осудят за оправдание терроризма

35-летняя жительница Геленджика обвиняется в публичном оправдании терроризма, участии в террористической деятельности и передаче информации о ВС РФ. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Женщине из Геленджика утвердили обвинительное заключение в рамках уголовного дела об оправдании терроризма. По материалам следствия, в мае 2024 года горожанка разместила комментарий, оправдывающий террористические действия, в одном из открытых чатов.

В июле того же года женщина установила связь с представителем террористической организации, которая осуществляла вербовку россиян и занималась их убытием на территорию Украины для участия в боевых действиях против РФ. Уже в январе 2025 года жительница Геленджика отправила представителю данной организации скриншоты ряда документов.

Предварительное расследование по делу проводили сотрудники следственного отдела УФСБ России по Краснодарскому краю. В настоящее время уголовное дело направлено в Южный окружной военный суд. Женщине может грозить лишение свободы на срок от пяти до 20 лет.

Кристина Мельникова