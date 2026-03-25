На Дону обнаружили 4,8 тысячи тонн недостоверно задекларированной пшеницы

Специалисты Управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия выявили в Ростовской области факт недостоверного декларирования 4,8 тыс. тонн продовольственной пшеницы. Об этом сообщили в пресс-службы ведомства.

Установленный законом порядок нарушил индивидуальный предприниматель, который занимается производством и реализацией зерновых культур на территории Песчанокопского района. Он принял декларацию о соответствии на мягкую озимою пшеницу на основании протокола испытаний с неполным их перечнем. В документе отсутствовали сведения об испытании на определение остаточных количеств пестицидов.

В целях пресечения обращения зерна, не соответствующего требованиям технического регламента, Управление вынесло решение о признании декларации о соответствии недействительной.

Мария Хоперская