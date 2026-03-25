Из Ростовской области в Либерию экспортировали 26,1 тонну мяса птицы

За прошлую неделю из Ростовской области в Либерию экспортировали 26,1 тонн мяса птицы. Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия.

По результатам лабораторных исследований продукцию признали качественной и безопасной в ветеринарно-санитарном отношении. Она в полном объеме соответствует требованиям страны-импортера.

По результатам мониторинга данных ФГИС «ВетИС» компонент «Меркурий», в части касающейся законности происхождения экспортируемой продукции нарушений не выявили.

Мария Хоперская