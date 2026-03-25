Библиотеке имени Чехова в Таганроге подарили 631 редкую книгу

Центральной городской публичной библиотеке имени Чехова в Таганроге подарили 631 коллекционную книгу. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава города Светлана Камбулова.

Книги поступили в дар от старейшего российского издательства «Молодая гвардия». Коллекция структурирована по историческим периодам. Она включает в себя издания до 1939 года, книги военного и послевоенного времени, литературу второй половины XX века, современные тома и книги из знаменитой серии «Жизнь замечательных людей».

Самыми ценными являются редкие издания, связанные с Антоном Чеховым. Речь идет в том числе о сборнике его неизданных писем 1876–1904 годов, «Ваньке» 1937 года и библиографической редкости «Чехов и его среда» 1930 года выпуска.

В настоящее время библиотекари вносят издания в электронный каталог.

Мария Хоперская