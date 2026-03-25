«Ведомости» узнали о возможном претенденте на место депутата Швыткина в Госдуме

Умершего зампреда комитета Госдумы по обороне («Единая Россия») Юрия Швыткина в нижней палате может заменить участник спецоперации на Украине, командир казачьего батальона «Сибирь» Олег Ликонцев. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник в Красноярском крае.

Как отмечается в публикации, сам Олег Ликонцев информацию не подтвердил и не опроверг. Он заявил изданию, что пойдет работать в Госдуму, если «поступит команда». Господин Ликонцев побеждал на выборах в Совет депутатов города Канска в 2020 году от КПРФ, а в 2025-м — в Совет депутатов Канского округа от ЕР. С 2022 года Олег Ликонцев участвовал в военных действиях на Украине, в 2023-м удостоен звания «Герой России».

Депутат Госдумы Юрий Швыткин умер 23 марта в возрасте 60 лет. Его помощник рассказал, что причина смерти пока неизвестна. С 2001 года Юрий Швыткин был депутатом заксобрания Красноярского края. В 2016-м стал депутатом Госдумы по одномандатному округу (Красноярский край). Переизбран в 2021 году. В 2024 году несколько месяцев участвовал в боевых действиях на Украине в штабе бригады БПЛА.