Герой России подал заявление на участие в праймериз единороссов в Омской области

Герой России Андрей Тимошенко планирует избраться в Госдуму РФ по партсписку кандидатов «Единой России» (ЕР) в Омской области. Это следует из данных предварительного голосования ЕР.

В анкете претендента указывается, что он является помощником губернатора Омской области и участником СВО. В сообщении пресс-службы регионального отделения партии говорится, что господин Тимошенко участвовал в формировании разведывательной штурмовой бригады «Сибирь», служил ее командиром. Напомним, что по итогам праймериз ветераны СВО дополнительно получат 25% к количеству полученных голосов.

Как писал «Ъ-Сибирь», ранее заявление об участии в предварительном голосовании по отбору кандидатов от ЕР на выборах в Госдуму РФ от Омской области по партсписку подал спикер горсовета Омска Владимир Корбут. Кроме того, на попадание в партсписок претендует заместитель гендиректора ОЭЗ «Авангард» Михаил Деревянко.

