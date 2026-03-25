В Аксайском районе построят блочномодульную систему очистных сооружений

В Аксайском районе Ростовской области построят систему очистных сооружений. Об этом сообщил первый заместитель губернатора региона Владимир Ревенко.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Речь идет о блочномодульной станции биологической очистки и насосной станции. Ее построят в Большеголовском сельском поселении. Из-за особенностей рельефа на территории сначала возведут подпорную стену.

Согласно техзаданию, мощность объекта составит 150 м3/сут.

Мария Хоперская

