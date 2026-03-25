В Пулково более чем на два часа задержаны 30 и отменены 15 рейсов

В связи с закрытием воздушного пространства на вылет из Пулково более чем на два часа задержаны 30 рейсов, 15 — отменены. Об этом сообщили в пресс-службе петербургской авиагавани.

Ночью 25 марта началась очередная атака беспилотников на Ленинградскую область. В 0:53 в Пулково были введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

На момент публикации сбиты 56 БПЛА. В результате атаки возник пожар в порту Усть-Луга и повреждена кровля дома в Выборге.

