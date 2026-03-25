Объемы рынка рекламы в Ростове достигли 1,7 млрд рублей

Объем рынка рекламы в Ростове-на-Дону достиг 1,7 млрд руб. в 2025 году, что на 15% больше, чем в 2024 году. Это самый высокий темп роста среди региональных рынков рекламы в РФ, о чем свидетельствуют данные ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР).

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

На втором месте расположился Челябинск и 14% прироста. В Омске и Екатеринбурге зафиксировали рост на 10% и 5% соответственно. Самый большой объем в денежном выражении рынок рекламы показал в Санкт-Петербурге – 13,5 млрд руб.

В остальных городах-милионниках заметили, наоборот, снижение. В Нижнем Новгороде — на 10% (до 2,1 млрд руб.). Объем рынка рекламы в Краснодаре составил 1,8 млрд руб. в 2025 году, что на 1% меньше, чем в 2024 году.

Мария Хоперская