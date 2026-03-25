Самой дорогой ритуальной услугой в Ростовской области в феврале 2026 года стала кремация

В Ростовской области в феврале 2026 года самой дорогой ритуальной услугой оказалась кремация. Ее стоимость составила 13,3 тыс. руб., сообщили «Ъ-Ростов» в пресс-службе Ростовстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

На втором месте — погребение. В феврале его цена составила 12,2 тыс. руб. Изготовление гроба обходилось жителям региона в 7,2 тыс. руб.

Если проследить динамику изменения стоимости указанных ритуальных услуг, то наиболее заметно менялись цены на рытье могилы. В декабре 2025 года специалисты зафиксировали рост в цене на 12% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. В 2024 году стоимость этой слуги подорожала на 15%, а в 2023 году — на 17%. Кремация же, начиная с 2022 года, когда ее цена поднялась на 18%, больше существенно не дорожала. Однако, в феврале 2026 года цена этой услуги увеличилась на 19%.

Примечательно, что стоимость изготовления гроба наиболее заметно увеличилась в 2022 году, а в дальнейшем существенно не менялась.

Мария Хоперская