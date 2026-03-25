В Новосибирской области после забоя скота осталось 4 тысячи голов животных

Замминистра сельского хозяйства России Роман Некрасов сообщил, что в Новосибирской области осталось 4 тыс. голов скота. По его словам, действующие меры господдержки позволят компаниям и частным фермерам сохранить доходы и возобновить производство после массового забоя скота.

«Этот скот соответствующим образом будет провакцинирован, он будет готов к тому, чтобы простые граждане, те, кто захочет восстановить свое производство, могли этим ресурсом воспользоваться»,— сказал Роман Некрасов (цитата по ТАСС).

Заместитель министра добавил, что 86% всех потерь связаны с зарегистрированными предприятиями. По его словам, при оказании помощи акцент сделан на личных хозяйствах. Власти Новосибирской области взяли на особый контроль предоставление помощи 16 хозяйствам, в которых есть участники военной операции.

С начала года в Сибири начали фиксировать вспышки пастереллеза среди домашнего скота. В Новосибирской области с 16 февраля действует режим ЧС. Болезнь выявлена в пяти районах области. Сильнее всего пострадали села Гнедухино, Новоключи, Чернокурья, Козиха и Новопичугово. Власти выплачивают фермерам до половины стоимости животных.