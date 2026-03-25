Малик Гайсин вышел из состава акционеров «Свердловскдорстроя»

Бизнесмен и экс-депутат Госдумы Малик Гайсин вышел из состава участников ПАО «Свердловскдорстрой» — его акции перешли ООО «Корона Тэхет», которое ранее принадлежало ему и месяц назад было изъято в доход государства, следует из данных Центра раскрытия корпоративной информации.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Малик Гайсин контролировал 29,9% уставного капитала компании, ему принадлежало 7422 акции.

«Корона Тэхет» специализируется на вложениях в ценные бумаги. Согласно данным сервиса kartoteka.ru, по итогам 2024 года чистая прибыль компании составила 293,8 млн руб. Малик Гайсин стал учредителем «Корона Тэхет» в 2018 году (владел 99,9% долей).

Новым собственником компаний Малика Гайсина «Корона Тэхет» и «Индра-М» стало Федеральное агентство по управлению государственным имуществом. Согласно информации в выписках из ЕГРЮЛ, организации сменили собственника 4 марта.

Об изъятии компаний бизнесмена — в материале «Земли отошли государству»

Ирина Пичурина