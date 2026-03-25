Новосибирские волейболисты повели в серии с «Белогорьем»

Волейболисты новосибирского «Локомотива» сделали первый шаг на пути в полуфинал плей-офф российской Суперлиги. На своей площадке они обыграли белгородское «Белогорье» со счетом 3:1 (24:26, 25:19, 25:16, 25:22).

Матч состоялся 24 марта. Лучшим по количеству набранных очков (18) у новосибирцев стал доигровщик Омар Курбанов. Второй матч серии до трех побед пройдет в Туле 28 марта.

В тот же день в Санкт-Петербурге красноярский «Енисей» уступил со счетом 0:3 местному «Зениту». В Красноярске команды встретятся также 28 марта.

Валерий Лавский