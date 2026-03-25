Над Ленинградской областью сбиты восемь беспилотников

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что силы ПВО сбили над регионом восемь беспилотников.

«По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. Работа ПВО продолжается»,— уточнил господин Дрозденко.

Угроза атаки БПЛА была объявлена в Ленинградской области примерно в 00:30 мск. Губернатор предупреждал о возможном понижении скорости мобильного интернета. В 00:30 мск работу приостановил петербургский аэропорт Пулково. Задержан вылет более 10 рейсов.