Петербургский аэропорт Пулково приостановил работу

Росавиация сообщила, что для обеспечения безопасности полетов в петербургском аэропорту Пулково введены ограничения на прием и отправку самолетов. Вечером 24 марта аэропорт приостанавливал работу примерно на час.

Аналогичные ограничения продолжают действовать в аэропортах Калуги, Ярославля и Пскова. Московский аэропорт Шереметьево принимает и отправляет рейсы «по согласованию с соответствующими органами».

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что в регионе объявлена опасность БПЛА. По его словам, возможно снижение скорости мобильного интернета.