Более десяти рейсов задержано из-за приостановки работы аэропорта Пулково

Из-за ограничений воздушного пространства в петербургском аэропорту Пулково задерживаются более 10 рейсов на вылет, сообщила пресс-служба аэропорта.

В сообщении Пулково указано, что скоплений людей в терминале вылета нет. «Агенты по гостеприимству аэропорта Пулково отслеживают обстановку, и в случае необходимости путешественникам будут представлены дополнительные места для ожидания»,— добавила пресс-служба аэропорта.

Примерно в 00:50 мск в аэропорту Пулково были введены ограничения на прием и отправку самолетов. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщал, что в регионе объявлена беспилотная опасность. Позднее он уточнил, что силы ПВО сбили над областью восемь беспилотников.