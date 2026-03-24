В Молдавии задержали бывшего вице-премьера Осипова

Правоохранительные органы Молдавии задержали бывшего вице-премьера страны Виктора Осипова. Его обвиняют в злоупотреблении служебными полномочиями. Об этом сообщает молдавское издание Ziarul de Gardа со ссылкой на прокуратуру по борьбе с организованной преступностью и особым делам.

Как сообщили в прокуратуре, задержание господина Осипова связано с расследованием дела, по которому ранее был задержан бывший депутат от Демократической партии Молдавии (ДПМ) Владимир Андроначи. Его также задержали сегодня по делу о создании и управлении преступной организацией. Он фигурирует в делах о банковском мошенничестве, а также в деле о «покупке бланков паспортов».

Как отмечает издание, господин Андроначи — один из ближайших соратников олигарха и экс-председателя ДПМ Владимира Плахотнюка. В 2019 году его правительство было отправлено в отставку, а бывший глава партии бежал из страны. В Молдавии его обвиняют в создании преступной организации, мошенничестве и отмывании денег. В сентябре 2025-го его экстрадировали из Афин в Кишинев.

Виктор Осипов занимался вопросами информационной политики в Демократической партии Молдавии, когда ею руководил господин Плахотнюк. В 2009–2011 годах и в 2015 году он занимал пост вице-премьера по реинтеграции. С 2015 по 2026 годы он также занимал пост посла Молдавии в Австрии.