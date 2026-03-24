Парламент Молдавии утвердил режим ЧП в энергетике из-за повреждения ЛЭП

Парламент Молдавии утвердил режим ЧП на 60 дней в стране в связи с аварией на линии электропередачи (ЛЭП) Исакча — Вулканешты, проходящей через Украину.

«Предложение правительства ввести режим ЧП в энергетике поддержали 72 депутата», — рассказал спикер парламента Игорь Гросу (цитата по ТАСС). Против введения режима чрезвычайного положения голосовали члены партии социалистов и коммунистов, которые представляют оппозицию в стране.

24 марта ЛЭП Исакча — Вулканешты была отключена после ночных атак на электроэнергетическую инфраструктуру Украины, утверждает премьер-министр Молдавии Александр Мунтяну. Он назвал ситуацию в энергетическом секторе страны сложной. В условиях отключения ЛЭП используются четыре альтернативные линии 110 кВ.