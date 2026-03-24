В Молдавии анонсировали режим ЧП из-за отключения идущей через Украину ЛЭП

Премьер-министр Молдавии Александр Мунтяну созвал заседание правительства, чтобы ввести режим ЧП в энергетическом секторе республики на 60 дней. По его словам, это связано с повреждением основной линии электропередачи Исакча — Вулканешты, которая проходит через Украину.

Заседание правительства состоится 24 марта в 13:00 (14:00 мск). «Введение чрезвычайного положения позволит нам действовать быстрее: мобилизовать дополнительные ресурсы, защитить критически важную инфраструктуру и, при необходимости, принять дополнительные меры для ограничения последствий кризиса»,— написал Александр Мунтяну в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

ЛЭП Исакча — Вулканешты была отключена после ночных атак на электроэнергетическую инфраструктуру Украины, утверждает премьер-министр Молдавии. Он назвал сложной ситуацию в энергетическом секторе страны и пообещал обеспечить жителей предметами первой необходимости. «Существуют альтернативные маршруты, но ситуация остается нестабильной»,— написала президент Молдавии Майя Санду в соцсети Х.

Линия 400 кВ Исакча — Вулканешты соединяет энергетические системы Молдавии и Румынии. Пока ЛЭП обесточена, используются четыре альтернативные линии 110 кВ, сообщило Минэнерго Молдавии в Telegram-канале.