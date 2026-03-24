Минское «Динамо» обыграло московских одноклубников в матче play-off КХЛ

Минское «Динамо» одержало победу над московским «Динамо» в первом матче серии первого раунда play-off Континентальной хоккейной лиги. Встреча в столице Белоруссии завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

У минчан отличились Егор Бориков, Даррен Диц и Андрей Стась. У гостей единственную шайбу забросил Дилан Сикьюра. После третьего пропущенного гола тренерский штаб московской команды заменил вратаря: вместо Владислава Подъяпольского на лед вышел Максим Моторыгин.

Матч был посвящен 35-летию Национального олимпийского комитета Белоруссии. Перед началом встречи символическое вбрасывание произвел глава НОК Виктор Лукашенко, а на игре присутствовал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Счет в серии до четырех побед стал 1:0 в пользу минчан. Вторая игра также пройдет в Минске 26 марта. По итогам регулярного чемпионата минское «Динамо» заняло второе место на Западе, а московское — седьмое.