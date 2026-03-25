Бананы и коноплю поддержат из бюджета

Минсельхоз снижает уровень субсидирования процентных ставок по кредитам с господдержкой для АПК с 70% до 50% от ставки ЦБ. В результате такие займы для ряда приоритетных отраслей могут подорожать, но зато на помощь государства сможет рассчитывать более широкий круг хозяйств, в том числе инновационные и экспериментальные проекты. Это позволит выровнять ситуацию с поддержкой разных групп аграриев, которые довольно сильно зависят от кредитов государства, и распределить ее в пользу проектов с высокой добавленной стоимостью.

Минсельхоз опубликовал проект приказа, изменяющий подход к субсидированию льготных кредитов для аграриев. Прежде всего, планируется отказаться от субсидирования кредитов аграриям на уровне 70% ставки ЦБ (сейчас — 15%) для приоритетных направлений АПК, то есть тех, в которых еще не достигнуты показатели продовольственной безопасности. Вместо этого предлагается уровень софинансирования в 50% ключевой ставки.

В 2026 году на программу льготного кредитования аграриев в бюджете предусмотрено 26,5 млрд руб. Уточнено, что господдержка будет доступна при покупке российской техники (например, тракторов), строительстве и модернизации мощностей по производству ветпрепаратов, кормовых и пищевых добавок, витаминов и ферментов. При этом дополнительно расширяется перечень направлений, которые могут рассчитывать на господдержку. В их число, например, вошли проекты по выращиванию бананов в тепличных условиях, покупка беспилотников для сельского хозяйства, глубокая переработка хлопчатника и конопли. При этом два направления смогут рассчитывать на максимальное субсидирование (100% ставки): производство и приобретение оборудования для выпуска энтерального питания и смесей для людей с орфанными (редкими) заболеваниями.

Изменения нацелены на более равномерное достижение показателей самообеспеченности сельхозпродукции. Например, сейчас в производстве молока показатель составляет 85,3% (цель — 95%), а по фруктам и ягодам — лишь 44%. Также в числе проблемных семеноводство, генетика и выпуск отдельных видов техники.

Как пояснили “Ъ” в Минсельхозе, решение о сокращении субсидирования по новым льготным кредитам до 50% от ключевой ставки обусловлено ее снижением. По действующим льготным кредитам, добавляют в ведомстве, решение еще прорабатывается, в том числе с учетом необходимости обеспечения стабильной реализации инвестпроектов. В целом, считают в Минсельхозе, снижение ключевой ставки будет стимулировать рост инвестиционной активности даже при сокращении субсидирования процентной ставки: по итогам 2025 года индекс АПК составил 113,1% к базовому 2021 году.

По оценкам директора департамента инвестиций и рынков капитала Kept Павла Лапшина, кредиты станут дороже на 1–2 процентных пункта, но изменения позволят обеспечить господдержкой большее количество кредитов или распределить ее в других формах. Руководитель проектов практики «АПК и потребительский сектор» Strategy Partners Вадим Аникин отмечает, что ситуация с кредитованием в отрасли сейчас остается напряженной, но управляемой. Общий объем задолженности отрасли превысил 3 трлн руб. на начало года — при ключевой ставке на уровне 15% обслуживание долга остается серьезным вызовом для неэффективных хозяйств.

В целом, по оценкам экспертов, средняя рентабельность сектора на конец 2025 года оценивается с учетом субсидий в диапазоне 13–15,7%, что ниже пиковых значений прошлых лет. Прибыльность сегодня напрямую зависит от глубины переработки и эффективности использования ресурсов, а не от масштаба земельного банка, поясняет Вадим Аникин. Переформатирование господдержки, по его словам, означает переход от модели массового субсидирования к стратегии точечного инвестирования в технологическую независимость. Минсельхоз, указывает он, отдает приоритет направлениям с высокой добавленной стоимостью, таким как беспилотные авиационные системы, глубокая переработка технического волокна и инновационное тепличное хозяйство — например, включение в перечень поддержки бананов может стать трамплином для отработки энергоэффективных технологий. Государство, полагает эксперт, перераспределяет ресурсы в пользу проектов, обеспечивающих независимость от импортного семенного материала, генетики и оборудования.

Анна Королева