В России в 2025 году выдали более 1,36 млн водительских прав

МВД России по запросу «Ъ» предоставило статистику о сдаче гражданами экзаменов на водительские права в прошлом году. По данным ведомства, в 2025 году водительское удостоверение получили 1,369 млн человек, что на 2% больше, чем в 2024 году.

Самой распространенной категорией удостоверений, выданных в прошлом году, стали легковые автомобили — 1,075 млн. Права на управление грузовиками получили более 110 тыс. человек, мотоциклами — 102 тыс. Также было выдано 29,5 тыс. удостоверений с правом водить автобусы. Более 50 тыс. человек получили удостоверение для управления трамваями, троллейбусами, мопедами и другими видами транспорта.

