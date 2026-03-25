Дальнобойщики стали дефицитным товаром

Граждане стали лучше сдавать экзамены на водительские права: доля успешно сдавших «теорию» и «город» за год увеличилась на 43% и 19% соответственно, следует из данных МВД, с которыми ознакомился “Ъ”. Одновременно с этим сохраняется тренд на сокращение числа граждан, получающих права для управления грузовиками. Эксперты объясняют это снижением престижа профессии профессионального водителя, несмотря на высокие зарплаты в отрасли, и призывают власти принять меры.

Доля сдающих практический экзамен в ГИБДД с первого раза почти достигла 20%, но эксперты считают, что этого недостаточно

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Доля сдающих практический экзамен в ГИБДД с первого раза почти достигла 20%, но эксперты считают, что этого недостаточно

“Ъ” запросил у МВД России данные о том, как в 2025 году граждане сдавали экзамены на водительские права. Получив эту статистику, “Ъ” сравнил ее с предыдущими годами.

В общей сложности удостоверения получили 1,36 млн граждан — практически столько же, сколько в 2024 году.

Причем 78,5% из них получили права на управление легковыми автомобилями (в 2024 году — 79,5%). Но по некоторым другим категориям видна заметная динамика. Так, права категории С и подкатегории С1 (грузовики и легкие грузовики) получили на 10% меньше граждан по сравнению с 2024 годом, а права категории А и А1 (мотоциклы и легкие мотоциклы) — на 15% больше.

Статистика показывает, что россияне стали успешнее сдавать на права (см. график). Из 3,28 млн экзаменов по «теории» и 3 млн в «городе» с первого раза было сдано соответственно 42,9% и 19,5%. Такой процент успешной сдачи наблюдается впервые за последние годы, отмечает президент Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева. Она допускает, что автошколы повысили уровень подготовки «после того, как в их адрес прозвучало много критики и было много внимания к их деятельности». Рост доли сдающих «город» с первого раза эксперт объясняет тем, что многие граждане знают про многомесячные очереди в ожидании пересдач (cм. “Ъ” от 22 января) и предпочитают подготовиться хорошо, чтобы сдать сразу. Также это может быть отложенным эффектом от изменений 2024 года, когда власти смягчили тест, увеличив количество штрафных баллов, допустимых для сдачи «города».

«Но даже 43% по теории и 19% в городе — это все же откровенно мало,— подчеркивает Татьяна Шутылева.— Ведь было время, когда 80–90% абитуриентов преодолевали теоретический экзамен с первого раза. Более того, и сейчас есть отдельные автошколы с такой результативностью».

Эксперт надеется, что вступившие в марте в силу новые примерные программы подготовки водителей улучшат статистику. Напомним, что они увеличивают количество учебных часов для практики и вводят возможность дистанционного обучения по «теории» (см. “Ъ” от 2 марта).

Тренд по сокращению числа получивших «грузовые» права прокомментировал “Ъ” директор департамента профобучения ДОСААФ России Александр Пискарев. «Во-первых, снижается престиж профессии водителя грузовиков. Набирать людей просто не из кого,— констатирует эксперт.— Хотя зарплаты в отрасли растут, те же деньги сегодня можно получать, работая менеджером или доставщиком пиццы. Во-вторых, очень мало образовательных организаций, способных подготовить на категорию С». Процесс обучения водителя грузовика, поясняет Александр Пискарев, связан с большими расходами, в том числе на топливо и содержание техники: «Расчетная стоимость подготовки одного водителя на категорию С с нуля на крупнотоннажных машинах с учетом полного выполнения программы может достигать 100 тыс. руб. Не каждая автошкола может себе такое позволить». Татьяна Шутылева добавляет, что тенденция сокращения числа новых водителей грузовиков наблюдается не первый год: «На рынке и так дефицит профессиональных водителей, и сейчас эта проблема только усугубляется. Молодежь не идет работать в грузоперевозки, хотя зарплаты в отрасли и растут. Конечно, нужен комплекс мер для выхода из этой ситуации».

Повышение популярности мотоциклетных прав руководитель объединения «МотоРоссия» Андрей Иванов объясняет несколькими причинами. «Мотоциклы из разряда опасного развлечения превращаются в утилитарное средство передвижения для объезда пробок,— говорит он.— Влияет и общее снижение травматизма при пользовании байками. Благодаря современной защитной экипировке получить серьезные повреждения гораздо сложнее, чем раньше. Мотоцикла стали меньше бояться». Сама техника также сильно изменилась за последние 20 лет: «Если раньше конструктивно байки представляли собой, по сути, мощный двигатель, интегрированный в кондовую и устаревшую конструкцию, то сейчас современный мотоцикл оснащен всеми системами безопасности. Техника становится более понятной в управлении, что увеличивает армию мотоциклистов».

Также статистика МВД показала, что в 2025 году почти вдвое — с 2,33 млн до 4,4 млн — выросло число замен водительских удостоверений.

Этому есть объяснение — окончание правительственного моратория на обязательную замену прав. Также с 192,3 тыс. до 216,3 тыс. выросло число выданных международных водительских прав, которые нужно предъявлять полиции в зарубежных поездках. Это коррелируется с данными Ассоциации туроператоров России о том, что в 2025 году количество поездок россиян в топ-30 наиболее востребованных стран выросло на 16% год к году. Впрочем, вице-президент АТОР Сергей Ромашкин отмечает, что в странах массового туризма аренда машин не сильно популярна: скорее речь идет о гражданах, которые собираются переехать жить за границу и заранее оформляют нужные им документы.

Иван Буранов