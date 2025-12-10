У Москвы и Ханоя все хорошо, но есть к чему стремиться

Секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу во главе межведомственной делегации посетил Вьетнам. На повестке консультаций — координация действий на международной арене, военно-техническое сотрудничество, взаимодействие между силовыми структурами. Несмотря на объявленный Ханоем курс на диверсификацию внешних связей и давление со стороны западных стран, Россия остается для Вьетнама одним из ключевых партнеров во всех вышеперечисленных сферах, убедилась в Ханое корреспондент “Ъ” Елена Черненко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Программа рабочего визита межведомственной делегации (в нее вошли представители Минобороны, Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, МВД, Росгвардии, Росфинмониторинга и других структур) во главе с Сергеем Шойгу 9–10 декабря была насыщенной: встречи с генсеком ЦК Компартии Вьетнама То Ламом и премьер-министром страны Фам Минь Тинем, консультации с министром общественной безопасности СРВ Лынг Там Куангом и министром национальной обороны Фан Ван Зянгом. В ходе визита обсуждался весь комплекс двусторонних отношений с упором на решения, принятые президентом РФ Владимиром Путиным и То Ламом, посетившим Москву в мае для участия в мероприятиях по случаю 80-летия Победы.

Большое внимание стороны уделили и координации действий на международной арене. В беседах с вьетнамскими партнерами Сергей Шойгу обрисовывал ситуацию так, как она видится из Москвы: обстановка в области безопасности в мире в целом и в Азиатско-Тихоокеанском регионе в частности деградирует, но у России есть идеи, как сделать евразийское пространство более стабильным и предсказуемым. На это направлена инициатива президента Владимира Путина по созданию архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии, одним из элементов которой могла бы стать Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) — объединение из 11 стран, которые, по мнению Москвы, должны выстраивать свою политику без вмешательства извне, в том числе со стороны западных стран, пытающихся использовать государства региона для противостояния с Китаем и Россией.

У Москвы, по словам Сергея Шойгу, вызывают особую обеспокоенность попытки западных стран создать в регионе «зародыши НАТО». Речь идет о таких объединениях, как QUAD (Австралия, Индия, США, Японией) и AUKUS (Австралия, Великобритания, США).

«Эти организации создаются не для чего-то, а против кого-то»,— сказал секретарь СБ РФ, отвечая на вопрос “Ъ” о ситуации в регионе.

Из его комментария следует, что в Москве внимательно следят за активизацией западными странами и их партнерами военных учений в регионе, размещением (якобы для учений, а затем на постоянной основе) в странах региона американских ракетных комплексов средней дальности (к примеру, на Филиппинах) и повышением расходов на военные нужды странами региона (прежде всего Японией) до уровня НАТО. На этом фоне власти РФ, как отметил Сергей Шойгу, считают идею создания в Евразии равной и неделимой для всех архитектуры безопасности — с задействованием потенциала АСЕАН — особо актуальной.

У России почти со всеми странами АСЕАН (в которую входят Бруней, Вьетнам, Восточный Тимор, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины) хорошие отношения, и даже Сингапур, который присоединился к западным санкциям, в Москве называют «самой дружественной из недружественных стран». Но и на этом фоне отношения между Москвой и Ханоем выделяются, о чем Сергей Шойгу и напомнил, назвав Вьетнам «приоритетным партнером России в Азиатско-Тихоокеанском регионе» и «давним надежным и доверительным партнером, отношения с которым прошли проверку временем».

Отношениям двух стран присвоен статус «всеобъемлющего стратегического партнерства» — впрочем, они не во всех сферах развиваются равномерно.

Лучше всего дела идут в военно-технической сфере, где у России и Вьетнама 70-летний опыт сотрудничества.

По подсчетам Стокгольмского института исследований проблем мира (SIPRI), с 1995 по 2022 год 81% закупленных Вьетнамом вооружений пришелся на Россию. Из крупных контрактов этого периода можно выделить истребители Су-30, зенитную ракетную систему С-300, танки Т-90С, дизель-электрические подлодки проекта 636.1, фрегаты «Гепард 3.9».

Некоторое время назад Вьетнам взял курс на модернизацию своих вооруженных сил с упором на ВВС, ВМФ и ПВО. И, по данным западных СМИ, продолжил активно развивать военно-техническое сотрудничество с Москвой. Но в условиях антироссийских санкций США стороны делают это непублично. В частности, утверждается, что две страны недавно заключили крупный контракт на поставку многоцелевых истребителей Су-35.

Российские власти подробности взаимодействия с Вьетнамом в этой сфере не раскрывают. Как заявил на пресс-конференции в Ханое Сергей Шойгу, военное и военно-техническое сотрудничество «обсуждаются», но это не те темы, «которые стоит детализировать».

При этом Вьетнам в последние годы стремится диверсифицировать партнеров в военно-технической сфере. В 2016 году США при президенте Бараке Обаме отменили введенное в 1984 году эмбарго на поставки Вьетнаму вооружений, а в 2023 году при Джо Байдене вывели отношения с Ханоем на уровень «всеобъемлющего стратегического партнерства», и многие американские гиганты военно-промышленного комплекса начали предпринимать попытки выйти на вьетнамский рынок. Но до крупных сделок не дошло. В частности, сообщалось о возможности поставок Вьетнаму 24 американских истребителей F-16, но этого так и не произошло. При Дональде Трампе же отношения между Вашингтоном и Ханоем осложнились — во многом из-за повышения США пошлин на импорт вьетнамских товаров и сокращения новой американской администрацией программ финансового содействия развитию Вьетнаму. «На данный момент, как и в прошлом, Ханой доверяет Москве гораздо больше, чем Вашингтону»,— говорится по этому поводу в недавней статье The New York Times.

Этот тезис подтвердил и генсек ЦК Компартии Вьетнама То Лам на встрече с Сергеем Шойгу. Он отметил, что «партия и государство Вьетнама последовательно проводят внешнеполитический курс на независимость и самостоятельность, диверсификацию и многосторонность внешних отношений», но «укрепление доверительных связей и всеобъемлющего стратегического партнерства с Россией является одним из важнейших приоритетов».

Сотрудничество в сфере обороны То Лам назвал «одним из столпов в двусторонних отношениях», но выделил и другие сферы: «По очень многим вопросам мы опираемся и отдаем приоритет России, в первую очередь в области науки и технологий, образования и подготовки кадров».

Также в последние годы активно развивается двустороннее сотрудничество по линии правоохранительных органов и спецслужб, прежде всего в сфере борьбы с киберпреступностью, международным наркотрафиком и связанными с ним финансовыми потоками и терроризмом (в том числе с применением беспилотных летательных аппаратов).

В то же время уровень торгово-экономических отношений двух стран хоть и развивается, но явно не соответствует потенциалу двух стран. Двусторонний товарооборот в 2024 году увеличился на 20% по сравнению с предыдущим годом, но составил лишь около $6 млрд. По словам Сергея Шойгу, прирост этого показателя «говорит о том, что наши отношения развиваются очень активно и имеют хорошие, серьезные перспективы». Но если говорить о планах, то они, как он заявил на встрече с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тинем, «предполагают гораздо более высокий рост товарооборота». Среди особо перспективных направлений сотрудничества Сергей Шойгу выделил энергетику, в том числе атомную, сельское хозяйство и продовольствие.

В ходе визита члены российской делегации также возложили венки к мавзолею лидера вьетнамского национально-освободительного движения Хо Ши Мина и Памятнику павшим героям. Героями здесь считают тех, кто сражался против французских колонизаторов и американских интервентов. СССР активно помогал Вьетнаму противостоять и тем и другим.