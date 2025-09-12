Доигрались

Один из крупнейших видеоигровых фестивалей «Рэд Экспо» закрылся. По заявлениям организаторов, это произошло из-за отказа ключевого партнера — «Леста Игры» спонсировать его проведение. По данным “Ъ”, расходы на проведение «Рэд Экспо» в 2024 году превысили 500 млн руб., новое руководство компании приняло решение отказаться от таких затрат.

Видеоигровой фестиваль «Рэд Экспо» объявил о закрытии, указано на сайте мероприятия. «К сожалению, наш стратегический партнер принял решение отказаться от участия в мероприятии в этом году»,— говорится в сообщении «Рэд Экспо».

В конце августа «Леста Игры» официально объявила о том, что отказывается от участия в фестивале, и добавила, что будет спонсором «Игромир Comic Сon» — крупнейшего видеоигрового мероприятия России.

В компании «Новости АйТи», которая заявлена организатором «Рэд Экспо», отказались от комментариев. В «Леста Игры» не ответили на запрос “Ъ”.

«После отказа "Лесты" от спонсорства "Рэд Экспо" организаторы пытались найти нового спонсора и вели переговоры с китайской Hoyeverse (делает Genshin Impact, одну из самых популярных мобильных игр в России.— “Ъ”), но так ни о чем и не договорились»,— сообщает собеседник “Ъ” на видеоигровом рынке. По его словам, расходы «Леста Игры» на проведение «Рэд Экспо» составили более 500 млн руб.

Новое руководство «Лесты» отказалось от спонсорства «Рэд Экспо», потому что первый и единственный фестиваль принес компании сотни миллионов рублей убытков при выручке в несколько десятков миллионов рублей, говорит источник “Ъ”, близкий к топ-менеджменту «Леста Игры». По его словам, также новое руководство приняло решение сделать ставку на фестиваль, который «объединяет» игровую индустрию, для привлечения большего количества посетителей — «Comic Con Игромир».

Ранее “Ъ” сообщал, что новым владельцем товарных знаков фестивалей «Игромир» и Comic Сon стал «Яндекс». В 2019 году «Игромир» посетили 183 тыс. человек. В 2020 году из-за пандемии фестиваль был перенесен на 2021 год, затем на 2022-й, но в итоге так и не состоялся. «Яндекс» заявлял, что впервые с 2019 года проведет мероприятие под объединенным названием «Игромир Comic Сon» в 2025 году (см. “Ъ” от 7 февраля).

Другие организаторы видеоигровых фестивалей не отказываются от планов проведения мероприятий. В «Яндексе» говорят, что «Игромир Comic Сon» пройдет в декабре в Москве, партнерами фестиваля стали Bubble, Deep, Hobby World, Innova, Bloody, HyperPC, «Леста Игры» и др., а спонсорами — «сервисы "Яндекса" и другие игроки рынка из банковского сектора, ритейла и прочих сфер». В пресс-службе VK (компания проводит «Фандом Фест ВКонтакте» в ноябре в Москве) сообщили, что в прошлом году на их мероприятие пришли 15 тыс. человек и 60 партнеров и компаний. В этом году планируется привлечь «еще больше участников и партнеров».

Независимый эксперт на игровом рынке Максим Фомичев указывает, что «по большому счету это было мероприятие "Лесты"» и посвящено их продуктам. «Если брать посещаемость в 45 тыс. человек, то я бы не назвал его самым популярным. Такая цифра — небольшая для России. "Игромир" на пике своей славы собирал по 160–180 тыс. человек, и это было по-настоящему крупное мероприятие»,— подчеркивает он. По его словам, из-за того что «Рэд Экспо» прошел лишь единожды, он не получил «какой-либо отраслевой значимости» и стал скорее «единичной вспышкой, попыткой занять собой вакуум, образовавшийся на месте "Игромира" во время ковида».

Алексей Жабин