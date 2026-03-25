Выдача международных прав в России в 2025 году выросла на 12,5%

В 2025 году количество выданных международных водительских удостоверений (МВУ) в России увеличилось на 12,5% по сравнению с предыдущим годом, достигнув 216,3 тыс. штук. Для сравнения: в 2024-м их было оформлено 192,3 тыс. Эта динамика коррелирует с ростом зарубежных поездок россиян, который, по данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), составил 16% по итогам года.

Однако в АТОР обращают внимание, что в странах массового туризма аренда автомобилей не пользуется большой популярностью. Вице-президент ассоциации Сергей Ромашкин связывает рост спроса на МВУ в первую очередь с гражданами, планирующими переезд за границу и заранее оформляющими необходимые документы.

В 2023 году в России было выдано 181,3 иыс. МВУ, а в 2022-м — 179,3 тыс. Получение международных прав требуется для предъявления полиции при управлении автомобилем за рубежом. При этом в самой России для управления транспортными средствами достаточно национального удостоверения. Данные о выдаче МВУ «Ъ» в 2025 году получил по запросу в МВД России.

