NYT: Иран хочет заключить с США и Израилем соглашение с гарантиями ненападения

Иран не заинтересован во временном прекращении огня с американо-израильской стороны. Власти страны хотят заключить устойчивое мирное соглашение с гарантиями ненападения со стороны США и Израиля. Об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

Как утверждают в газете, на днях спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и глава МИД Ирана Аббас Арагчи провели прямые переговоры. По словам источников NYT, Тегеран также добивается от Вашингтона смягчения экономических санкций. Как заявили американские чиновники, на переговорах Ирана и США до начала военной операции этот вопрос стоял в очереди после вопроса о ядерных обязательствах Ирана.

23 марта президент США Дональд Трамп заявил, что провел переговоры с иранской стороной, после которых он ввел пятидневный мораторий на удары по энергетическим объектам Исламской Республики. В Тегеране отрицают какие-либо контакты с Вашингтоном. 24 марта иранские источники сообщили The Guardian, что на этой неделе должны состояться переговоры американской и иранской сторон по вопросам урегулирования конфликта. По данным издания, делегацию США может возглавить спецпосланник Джей Ди Вэнс.