«Металлург» обыграл «Сибирь» в стартовом матче play-off КХЛ

Магнитогорский «Металлург» на домашнем льду одержал победу над новосибирской «Сибирью» в первом матче серии первого раунда play-off Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счетом 4:1.

В составе хозяев отличились Михаил Федоров, Владимир Ткачев, Роман Канцеров и Егор Яковлев. У гостей единственную шайбу забросил Валентин Пьянов.

Счет в серии до четырех побед стал 1:0 в пользу «Металлурга». Вторая игра пройдет в Магнитогорске 26 марта. Напомним, что по итогам регулярного чемпионата «Металлург» занял первое место на Востоке, а «Сибирь» финишировала восьмой.