Искусственный интеллект добавился к медицинскому

Терапевты чаще других врачей обращаются за советами к ИИ — такую статистику приводят создатели специализированного поисковика IQDOC для врачей. Главные темы таких запросов — диагностика и тактика ведения пациентов при гипертонии, фибрилляции предсердий и инсульте. Почти каждый десятый запрос касался безопасности лечения: врачи уточняли, можно ли назначать препараты при проблемах с почками, печенью или во время беременности. Эксперты отмечают: как и в других профессиях, ИИ становится важным инструментом для врача — но окончательное решение должно оставаться за специалистом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Медтех-компания «Айкьюдок» собрала статистику запросов врачей к первому в России специализированному медицинскому ИИ-поисковику IQDOC. Эта система работает по технологии RAG (генерация, дополненная поиском): программа ищет ответ на вопрос, используя базу клинических рекомендаций Минздрава и нормативные документы. Доступ к IQDOC могут получить только врачи, медработники, студенты медицинских вузов и фармацевты, подчеркивают создатели поисковика.

С 6 февраля по 16 марта 2026 года система получила 25 тыс. клинических вопросов от 3886 пользователей. При этом 87% запросов были связаны с диагностикой и тактикой ведения пациентов. Чаще всего к ИИ обращались терапевты — от них поступило 5,4 тыс. вопросов (21,9% от общего числа). В число наиболее активных пользователей системы вошли анестезиологи-реаниматологи (9,3%), кардиологи (8,3%), неврологи (5,9%), педиатры (5,5%), хирурги (4,9%), онкологи (4,5%), гастроэнтерологи (3,7%) и эндокринологи (3,0%).

В десятку самых популярных тем для запроса вошли: артериальная гипертензия (656 запросов), фибрилляция предсердий (351), инсульт (292), пневмония (286), хроническая сердечная недостаточность (285), анемия (260), ишемическая болезнь сердца (254), сахарный диабет (245), ОРВИ (244), хроническая болезнь почек (225). Прямой вопрос о лекарственной терапии содержался в 3,3 тыс. запросов (13% от общего числа). Здесь врачи чаще всего (46%) спрашивали про выбор препарата: чем лечить, чем заменить, что безопаснее. Также пользователи советовались с ИИ, какой препарат выбрать среди антибиотиков, если терапия не помогает (310 запросов). Поддержка требовалась и при выборе антикоагулянта (195), и в вопросе о показаниях к применению кальция и витамина D (190). Еще около 23% запросов касались применения препарата за пределами прямых указаний клинических рекомендаций.

Целых 605 запросов было связано с вопросами безопасности назначений для пациента. Чаще всего опасения вызывало лечение при проблемах с почками (189 запросов), например: «можно ли применять препарат при СКФ (скорость клубочковой фильтрации) ниже 30», «при каком креатинине отменять». На втором месте — беременность и лактация (134): «можно ли аспирин при беременности», «через сколько контролировать ТТГ на левотироксине». На третьем — проблемы печени (113), почти столько же вопросов было о кровотечениях (111). Интересовали врачей и юридические вопросы — формулировка диагноза по Международной классификации болезней, маршрутизация, больничные листы, направления на экспертизу.

Гендиректор компании «Айкьюдок», врач-исследователь Сергей Ткачев полагает, что пациентам стоит позитивно относиться к использованию ИИ врачом: специалист сможет больше времени посвятить осмотру, разговору и подбору лечения. Он подчеркивает, что источник информации в данном случае тот же, которым пользуются все врачи,— клинические рекомендации Минздрава. «С каждым годом объем нововведений в медицине растет. Стандарты и клинические рекомендации постоянно обновляются, наука не стоит на месте. Врач нового поколения должен не столько помнить все наизусть, сколько уметь быстро найти точный ответ»,— говорит господин Ткачев.

Сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулев обращает внимание, что значительная часть запросов касается лекарственной терапии. Это говорит о необходимости дополнительной поддержки врачей при назначении препаратов и подборе схем, считает эксперт: «Сейчас будут развиваться справочные платформы с использованием ИИ. Они могут существенно облегчить врачу поиск нужной информации и ускорить принятие решений. Но мы всегда говорим, что ИИ — это инструмент поддержки врача, а не его замена. Окончательное клиническое решение всегда остается за специалистом, который несет ответственность за пациента».

Тенденция обращения к ИИ в медицине не отстает от других профессий, добавляет терапевт, основатель мобильного приложения «Справочник врача» Константин Хоманов. Он считает, что ИИ полезен для врачей прежде всего как краткая подсказка при лечении пациентов с несколькими диагнозами, а также как источник актуальных данных, помощь в критических ситуациях не по профилю и инструмент для скрининга. Однако эффективность возможна только при качественном наполнении баз, подчеркивает он. Также врачам стоит помнить про отсутствие гарантий достоверности советов ИИ, юридическую неопределенность с ответственностью за ошибку ИИ и слабую защиту персональных данных пациентов. По мнению Константина Хоманова, у ИИ есть большое будущее в медицине — но в первую очередь в диагностике, где еще со времен пандемии используются анализаторы снимков КТ, приложения для скрининга рака глаз, кожи, чат-боты для пациентов. Роль же ИИ в терапии, на его взгляд, пока справочная — «и то при условии, что информация в нем правдива».

В пресс-службе Минздрава “Ъ” сообщили, что применение технологий искусственного интеллекта в здравоохранении является одним из приоритетных направлений цифровой трансформации отечественной медицины. «Минздрав России последовательно поддерживает внедрение ИИ-решений в клиническую практику и рассматривает этот процесс как неотъемлемую часть современного развития системы здравоохранения», — заявили в ведомстве. В пресс-службе добавили, что в РФ зарегистрировано 55 медицинских изделий с применением технологий искусственного интеллекта, из них 49 отечественных.

Наталья Костарнова