Сегодня исполняется 80 лет композитору, аранжировщику, саксофонисту, заслуженному артисту РФ Владимиру Преснякову

Фото: Сергей Михеев, Коммерсантъ

Его поздравляет музыкант, создатель и руководитель ВИА «Самоцветы», народный артист РФ Юрий Маликов:

— Уважаемый Владимир Петрович, дорогой мой друг, сокомпозитор, соавтор. Мы так давно знакомы, так давно дружим, что даже страшно подумать о таком количестве лет. Здоровья тебе, любви близких, товарищей, друзей. Любви музыки, которой ты вечно служишь, дорогой Володя. Мы, вся семья Маликовых, тебя поздравляем с юбилеем. Почаще надевай свой белый костюм и почаще создавай настроение на своем любимом инструменте. Прими поздравления от всех нас!

