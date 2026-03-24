Хулиганов приговорили к свободе

В Москве вынесен приговор по делу о совершенном осенью 2024 года нападении на офис ООО «Вайлдберриз», в результате которого погибли два человека и еще несколько получили ранения. Шесть рядовых участников конфликта получили незначительные сроки и уже в апреле выйдут на свободу. Многие участники тех событий отправились на СВО и уголовной ответственности избежали.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Участники нападения на офис «Вайлдберриз» вину не признали и сроки получили небольшие

Пресненский суд столицы 24 марта огласил приговор по делу Леонида Бахтурина, Андрея Ефремова, Мурада Мажиева, Ахмеда Магомедхалилова, Джабраила Умаева и Максима Сковородина. Они обвинялись в хулиганстве (ст. 213 УК РФ), умышленном повреждении чужого имущества (ст. 167 УК РФ) и покушении на самоуправство (ст. 30 и ст. 330 УК РФ).

Накануне в прениях государственный обвинитель Елена Сухова напомнила, что инцидент произошел 18 сентября 2024 года в Москве, в бизнес-центре «Романов двор», а причиной стал бракоразводный процесс и раздел имущества между бывшими супругами и совладельцами маркетплейса Татьяной и Владиславом Бакальчуками. Последний, владея 1% доли в компании, претендовал на половину активов.

Нападение на офис, считало следствие, имело целью парализовать его работу, завладеть документами и с их помощью попытаться добиться раздела на выгодных совладельцу условиях.

К участию в акции были привлечены как жители столицы, так и представители северокавказской диаспоры. Прибывших к офису в Романов переулок людей организаторы налета разбили на группы по шесть человек. Часть из них должны были начать захват помещений с улицы, а остальные — с подземной парковки. Однако, по данным обвинения, у злоумышленников все пошло не по плану: помешала прибывшая в переулок заранее полиция. Сначала стражи порядка задержали Андрея Ефремова, который вызвал подозрение тем, что наблюдал за офисом. Также до начала главных событий были задержаны Бахтурин и Сковородин, которые на парковке «препятствовали работе охранников общества».

Штурм начался с того, что один из прибывших разбил стекла первого этажа телескопической дубинкой, после чего раздались выстрелы. В результате погибли два охранника — Адам Алмазов и Ислам Эльмурзаев, еще семь человек, включая нескольких полицейских, получили ранения. После налета задержали Мурада Мажиева, Ахмеда Магомедхалилова и Джабраила Умаева. Ранее сообщалось, что они прорывались на пятый и шестой этажи, где причинили «значительный материальный урон» помещениям. Ущерб, причиненный компании «Вайлдберриз», составил около 6 млн руб.

На месте событий правоохранители обнаружили и изъяли пистолеты Стечкина, австрийский Glok, 21 гильзу, 10 пуль, 2 травматических пистолета, телескопическую дубинку, нож и патроны.

Прокурор Сухова посчитала, что вина подсудимых полностью доказана, в том числе показаниями свидетелей и видеозаписями с камер наружного наблюдения. Кроме того, суду была представлена переписка фигурантов в чате в одном из мессенджеров. Там обсуждался маршрут перемещения группы, время сбора и прочие детали нападения. Гособвинитель потребовала приговорить ранее судимых Мурада Мажиева и Джабраила Умаева к году и семи месяцам колонии строгого режима каждого, остальным назначить по два года и четыре месяца колонии общего режима.

Вопрос о возмещении ущерба гособвинителем не поднимался, поскольку тот фигурантами уже погашен.

Сами подсудимые в прениях просили об оправдании, настаивая на том, что не причастны к инкриминируемым им преступлениям. Адвокаты утверждали, что доказательств вины подзащитных в деле нет. Однако судья согласилась с прокурором, приговорив именно к тем срокам, которые запрашивала прокурор.

После заседания адвокаты заявили, что вопрос об обжаловании приговора будет решен после обсуждения этого вопроса с родными осужденных. При этом они отметили, что уже апреле все фигуранты выйдут на свободу.

Те, кого приговорили к строгому режиму,— 25 апреля (им срок ареста засчитывался по формуле «день в СИЗО — день в колонии»), а те, кого к общему,— 9 апреля (у них день в изоляторе равен полутора дням в колонии).

Остается добавить, что дела многих участников нападения, как сообщал “Ъ”, были приостановлены или прекращены, поскольку фигуранты ушли на СВО. В частности, так произошло с получившим ранение во время нападения на офис «Вайлдберриз» и впоследствии взятым под стражу заместителем командира взвода ОМОН «Ахмат-1» Росгвардии Умаром Чичаевым.

Алексей Соковнин