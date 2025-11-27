Деловой конфликт с хулиганским подходом

В Москве стартовал процесс по делу о нападении в сентябре прошлого года на офис ООО «Вайлдберриз» в Романовом переулке столицы. Первыми под судом оказались шестеро рядовых участников конфликта, никто из них вины не признает. Большинство же ранее задержанных фигурантов отправились в зону СВО.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

В четверг, 27 ноября, состоялось второе заседание по делу, но на первом, двумя неделями ранее, суд лишь продлил обвиняемым — Леониду Бахтурину, Андрею Ефремову, Мураду Мажиеву, Ахмеду Магомедхалилову, Джабраилу Умаеву и Максиму Сковородину — срок ареста до 1 мая будущего года. Тогда Магомедхалилов сообщил, что имеет удостоверение ветерана боевых действий, награжден грамотами и медалями за участие в СВО, в том числе медалью «За отвагу». Но и эти данные не помогли ему добиться смягчения меры пресечения.

Теперь же на заседании было оглашено обвинительное заключение. Прокурор Елена Сухова (к слову, поддерживавшая обвинение на процессе по громкому делу о хищении 2,4 млрд руб. при исполнении заказа Минобороны на изготовление бронежилетов), в частности, указала, что причиной конфликта в офисе ООО «Вайлдберриз» стал развод бывших супругов и совладельцев маркетплейса Татьяны Бокальчук (Ким) и Владислава Бокальчука. Тогда они спорили о разделе имущества: господин Бокальчук, владея 1% долей общества, рассчитывал на половину имущества.

Целью нападения на офис, считало следствие, было парализовать его деятельность, завладеть документами и с их помощью попытаться добиться раздела на выгодных совладельцу условиях.

Для начала организаторы акции решили направить руководству ООО «Вайлдберриз» письменный запрос о предоставлении некоторых документов, при этом предполагалось, что за возможным отказом сразу последует захват помещений ООО. Для участия в нападении были привлечены как москвичи, так и представители северокавказской диаспоры в столице, говорится в деле. Прибывших в Романов переулок людей организаторы налета разбили на группы по шесть человек. Часть их должны были начать захват помещений с улицы, а остальные — с подземной парковки. Однако, как отметила прокурор Сухова, у злоумышленников все пошло не по плану: помешала прибывшая в переулок заранее полиция. Сначала стражи порядка задержали Андрея Ефремова, который вызвал подозрение тем, что наблюдал за офисом. Также до начала главных событий были задержаны Бахтурин и Сковородин, которые на парковке «препятствовали работе охранников общества».

Не дожидаясь новых задержаний, говорится в обвинительном заключении, Мурад Мажиев, Ахмед Магомедхалилов и Джабраил Умаев с другими сообщниками начали захват офиса. При этом они «нарушали общественный порядок, дерзили представителям полиции и угрожали неограниченному кругу лиц». Затем один из налетчиков (его дело в отдельном производстве) разбил стекла первого этажа телескопической дубинкой. Тут же раздались и выстрелы. Напомним, во время нападения два человека погибли, еще двое получили ранения.

Тем временем Мажиев, Магомедхалилов и Умаев вместе с сообщниками попытались прорваться на пятый и шестой этажи офиса. По дороге они, по данным обвинения, причинили «значительный материальный урон» помещениям, выламывая двери, разбивая стеклопакеты в окнах и повреждая металлопластиковые трубопроводы с электропроводкой. При этом прокурор упоминала некое лицо, вооруженное пистолетом Стечкина. Имя его не называлось, хотя известно, что среди 33 задержанных в тот день был заместитель командира взвода ОМОН «Ахмат-1» Росгвардии, дислоцирующегося в Чечне, Умар Чичаев (дело в отношении него выделено в отдельное производство и приостановлено, поскольку он направлен в зону СВО). Всего же, по словам прокурора Суховой, от противоправных действий нападавших в тот день офису был причинен ущерб почти на 6 млн руб.

Подсудимым предъявлено обвинение в хулиганстве (ст. 213 УК РФ), умышленном повреждении имущества (ст. 167 УК РФ) и покушении на самоуправство (ст. 30 и ст. 330 УК РФ). На вопрос судьи о признании вины все ответили отрицательно. При этом некоторые высказали пожелание конкретизировать свою позицию после предъявления доказательств стороной обвинения.

Алексей Соковнин