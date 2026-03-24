Шойгу: агрессия США против Ирана обнулила работу по иранской ядерной программе

Неспровоцированная агрессия США и Израиля в отношении Ирана обнулила многолетние усилия по урегулированию ситуации с ядерной программой Исламской Республики. Об этом заявил секретарь Совбеза России Сергей Шойгу.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу

«Сведены к нулю многолетние усилия по урегулированию ситуации, связанной с иранской ядерной программой»,— сказал господин Шойгу на встрече с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тинем. Он также добавил, что военно-политическая обстановка в мире значительно осложнилась.

По словам Сергея Шойгу, начало военной операции американско-израильской стороной поставило под удар не только Иран, но и всю систему региональной и международной безопасности.

28 февраля США и Израиль ударили по Ирану. Одна из главных причин конфликта сторон — развитие Ираном собственной ядерной программы. В ответ Тегеран начал атаковать американские базы в Персидском заливе. 23 марта президент США Дональд Трамп ввел пятидневный мораторий на удары по энергообъектам Ирана.