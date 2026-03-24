МИД Китая призвал к скорейшим мирным переговорам на Ближнем Востоке

Министр иностранных дел Китая Ван И призвал к скорейшим мирным переговорам во время телефонного разговора с иранским коллегой Аббасом Аракчи. Об этом сообщило агентство «Синьхуа».

«Ван И подтвердил принципиальную позицию Китая, подчеркнув, что все острые вопросы должны решаться путем диалога и переговоров, а не путем применения силы. Переговоры всегда лучше, чем война»,— передает агентство «Синьхуа».

Аббас Арагчи, в свою очередь, проинформировал китайского коллегу о последних событиях в регионе и выразил благодарность Китаю за оказанную экстренную гуманитарную помощь. Он сообщил, что Ормузский пролив открыт для стран, которые не участвуют в боевых действиях против Исламской республики.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию в Иране. В ответ Исламская Республика атаковала американские военные базы в странах Персидского залива. Несколько государств региона закрыли воздушное пространство, а Иран ограничил движение танкеров через Ормузский пролив. 23 марта в разговоре с CNN президент США Дональд Трамп заявил, что Ормузский пролив «очень скоро откроется».

Анастасия Домбицкая