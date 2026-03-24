Китай остался ни с кем

Конфликт на Ближнем Востоке нанес болезненный удар Китаю, получающему больше половины нефти из Ирана и стран Персидского залива. Балансируя между сторонами конфликта, Пекин, в отличие от Москвы, занял подчеркнуто сдержанную позицию, провозгласив принцип «мир прежде всего». Избегая демонстрации солидарности с Тегераном, Пекин не прерывает торговые переговоры с Вашингтоном после того, как намеченная на конец марта встреча лидеров США и КНР была отложена из-за операции против Ирана. Главным международным приоритетом Китая остается «большая сделка» с США, условия которой будут во многом зависеть от того, как завершится ближневосточная война.

Глава МИД КНР Ван И

Фото: Rafiq Maqbool / AP

Конфликт на Ближнем Востоке стал серьезным вызовом для Китая, столкнувшегося с многочисленными новыми рисками в связи с угрозой нарушения энергетических поставок, закрытия торговых маршрутов и возможностью срыва инфраструктурных проектов в рамках стратегии «Пояс и путь».

В этой непростой для него ситуации Пекин ищет способы не только минимизировать неизбежный ущерб от войны для китайской экономики, но и укрепить свои позиции как мировой державы, сумевшей остаться над схваткой и развивающей отношения со всеми конфликтующими центрами силы.

Ключевой фигурой в китайском руководстве, определяющей его подход к конфликту на Ближнем Востоке и поддерживающей активные контакты как с Тегераном, так и с западными и региональными союзниками США, стал глава МИД КНР Ван И.

«Сейчас всем сторонам необходимо не подливать масло в огонь, а коренным образом решить проблему и совместно работать над тем, чтобы вернуть вопрос на путь политического урегулирования посредством диалога и переговоров»,— заявил Ван И в ходе состоявшейся 23 марта встречи в Пекине с советником премьера Британии по национальной безопасности Джонатаном Пауэллом.

В сообщении МИД КНР, распространенном по итогам переговоров, отмечается, что «влияние ситуации в Иране расширяется и затягивание военных действий лишь нанесет больший ущерб и приведет к более серьезным последствиям».

Встреча с Джонатаном Пауэллом стала для главы китайской дипломатии уже вторым за последние дни контактом с британским руководством по проблеме ближневосточного конфликта. Ранее на прошлой неделе Ван И провел телефонный разговор со своей британской коллегой Иветт Купер, предупредив, что затягивание военных действий не приведет к чьей-либо победе и «люди хотят прекращения огня».

«Конфликт на Ближнем Востоке не только наносит удар по миру и стабильности в регионе, но и оказывает прямое влияние на международную энергетику, финансы, торговлю и судоходство, причиняет ущерб общим интересам всех стран»,— цитирует сайт МИД КНР слова Ван И.

«Китай настаивает, чтобы все стороны немедленно прекратили военные действия, урегулировали разногласия путем равноправного диалога, совместными усилиями поддержали мир и стабильность в регионе»,— заявил глава МИД КНР.

Еще одним европейским собеседником, с которым глава китайской дипломатии обсудил войну в регионе, на прошлой неделе стал дипломатический советник французского президента Эмманюэль Бонн. «Проблема не может быть решена силой, и несправедливые войны не должны продолжаться»,— заявил высокопоставленному французскому чиновнику Ван И, повторив свои тезисы о том, что распространение конфликта и риск вовлечения в него все большего числа государств не только влияют на стабильность глобальных поставок энергоносителей, но и грозят вызвать масштабный гуманитарный кризис.

Обращает на себя внимание то, что многочисленные китайские призывы к миру на Ближнем Востоке не содержат никаких упоминаний отдельных стран и обходят стороной вопрос о причинах конфликта и его виновниках.

В отличие от российской стороны, с первых дней конфликта открыто выражающей свою солидарность с Ираном и его руководством и решительно осуждающей агрессию против Исламской Республики, китайская сторона ведет себя подчеркнуто сдержанно, делая упор на том, что, независимо от ее первопричин и движущих сил, война в регионе становится глобальным дестабилизирующим фактором.

Примечательно и то, что в то время как президент России Владимир Путин с момента начала конфликта направил уже три послания иранскому руководству в связи с убийством верховного лидера Ирана Али Хаменеи и секретаря Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани, а также после избрания нового верховного лидера страны, председатель КНР Си Цзиньпин пока предпочитает воздержаться от публичного выражения соболезнований и солидарности с Ираном.

Отсутствие жесткой критики в адрес США, в числе прочих факторов, может быть связано с неопределенностью по поводу американо-китайской встречи на высшем уровне, которая планировалась на конец марта.

Однако была перенесена по инициативе Вашингтона, когда американская переговорная команда уже находилась в Пекине для подготовки саммита.

Как отмечает гонконгская газета South China Morning Post, просьба президента Трампа отложить встречу, поступившая после начала операции в Иране, стала новой головоломкой для Пекина, не понимающего, как конфликт на Ближнем Востоке в итоге скажется на переговорных позициях двух мировых держав перед их решающим торгом по условиям «большой сделки».

Как отмечает издание, задержка с проведением саммита Трампа и Си Цзиньпина может привести Пекин к выводу о царящем хаосе в Белом доме и неспособности американской стороны отделить оперативное кризисное управление, связанное с Ближним Востоком, от необходимости одновременно заниматься выстраиванием стратегических отношений с Китаем.

По оценке издания, в КНР выражают опасение, что неопределенность, порождаемая импульсивным стилем политики действующей администрации США, снижает шансы на проведение саммита с «четкой повесткой дня и ожидаемыми результатами».

Впрочем, стремясь сохранить шанс на проведение результативной встречи, США и Китай продолжают работать над устранением взаимных разногласий по торгово-экономическим вопросам.

По итогам состоявшегося на прошлой неделе в Пекине очередного раунда китайско-американских консультаций, на которых делегацию КНР возглавлял вице-премьер Госсовета Хэ Лифэн, стороны договорились «укреплять диалог и контакты, расширять сферу практического сотрудничества, содействовать устойчивому и стабильному развитию двусторонних торгово-экономических отношений».

Как заявила официальный представитель Министерства коммерции КНР Хэ Юнцянь, среди наиболее актуальных вопросов, которые обсуждают Вашингтон и Пекин,— пошлины, стимулирование товарооборота и инвестиций.

По ее словам, в последнее время китайская и американская стороны «достигли взаимопонимания по ряду новых аспектов» и продолжат переговорный процесс.

Сергей Строкань